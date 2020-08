A sessão da Câmara desta terça-feira, 25, foi utilizada pelos vereadores para engrossar o coro dos descontentes com o fato da região ainda permanecer na fase laranja do Plano São Paulo. Quem passou pela tribuna cobrou que está na hora de liberar comércio que estão fechados há mais de cinco meses. E citaram o drama que enfrentam donos de restaurantes, bares, academias e até mesmo as Igrejas.

O tema foi puxado pelo vereador Murilo Jacob (MDB). Segundo ele, a abertura de bares e restaurantes seria uma forma de combate as “festas clandestinas” que estão acontecendo em chácaras e que é a maior responsável pela disseminação do coronavírus. “Não é o comércio aberto que está aumentando a contaminação”, afirmou.

O vereador Gilberto Vian (DEM) que atua no Cadip afirmou que não adianta segurar esses estabelecimentos fechados. “O povo anda fazendo festa e esse é o problema”, alertou. Outros vereadores também seguiram na linha de defesa da flexibilização. Mileno Tonissi (PTB), Ademir de Almeida (PP), Joao Pedro Siqueira (PSDB) e Maiza Rio (PSDB) engrossaram a cobrança. “Muitos bares, restaurantes, academias, provavelmente não conseguiram retornar as atividades após cinco meses fechados. Estamos no limite”, cobraram.

A vereadora Maiza Rio foi mais enfática na cobrança para a liberação de cultos religiosos nas igrejas. “Tem muita gente precisando de psicólogo por causa da pandemia, mas tem muitos que precisam da palavra de Deus. Já passou da hora de liberar os cultos seguindo os protocolos de segurança. Já deu”, cobrou, pedindo que o prefeito reveja o decreto.

Na sessão estava o secretário da Saúde Ivan Veronezi que foi chamado para passar orientação aos servidores do legislativo e vereadores sobre o coronavírus. A Câmara já tem quatro servidores contaminados. Antes de iniciar as orientações, Ivan lembrou que a cidade segue o Plano São Paulo e que a flexibilização depende do governador João Dória. “Acreditamos que na próxima flexibilização, a região avance para fase amarela”, disse.

Na sessão os vereadores votaram quatro projetos para denominação de vias públicas. De autoria da vereadora Neide Garcia, foram aprovados os projetos de denominação de vias

Rua Aparecido Valentim da Silva, bairro Cohab Dr. Jayme Baptista Leone, Rua Aparecida Bigatto Camilo, bairro Jardim Ipanema, Rua Leonilde Canela Bácaro, bairro Residencial Maria Nazareth. Do vereador Ademir de Almeida, denominação Rua José Pivaro, bairro Jardim Rosa Amarela.