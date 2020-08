Reunião entre donos de estabelecimentos foi realizada nesta terça

publicado em 12/08/2020

Os donos de bares e restaurantes de Fernandópolis vão esperar uma resposta da Prefeitura até esta quinta-feira, 13, para decidir se abrem ou não, em revelia ao posicionamento da DRS de Rio Preto, que está na fase laranja – com proibição da abertura de bares e restaurantes para consumo no local - do Plano SP.

A decisão foi tomada em reunião realizada na noite desta terça-feira, 12, em um restaurante localizado na avenida Expedicionários Brasileiros.

Os comerciantes esperam que o prefeito André Pessuto edite um decreto que permita a abertura desses estabelecimentos. De acordo com membros do movimento, a intenção é abrir os bares e restaurantes nos moldes do que ocorre na capital, que está na fase amarela da quarentena heterogênea.

Uma arte que está sendo divulgada em redes sociais tem a seguinte mensagem: “É melhor frequentar um bar com todas as medidas de segurança ou ir em festas clandestinas, churrascos, ranchos entre outras aglomerações?”.

Em Rio Preto

A Prefeitura Municipal de Rio Preto recebeu, no início da noite desta terça-feira, 11, os donos de restaurantes que estão se mobilizando para abrir as portas na próxima sexta-feira, 14, contrariando os decretos estadual e municipal que proíbem o atendimento presencial nesses estabelecimentos em regiões que estão na fase 2 (laranja) do Plano São Paulo. Participaram da reunião os empresários, Lais Accorsi, Thiago Caparroz Lopes, José Luís Conte Júnior e Santo Chiesa, além do presidente da Acirp, Kelvin Kaiser.

De acordo com Laís Accorsi, proprietária dos restaurantes Blue Jasmin e Barbecue, o grupo foi chamado após a divulgação de sua campanha incentivando a abertura dos restaurantes. Na reunião, a empresária contou que lhes foram apresentadas as fases do Plano São Paulo e a situação em que se encontra Rio Preto na escala de flexibilização.

"Houve avanços em relação a novos casos, o que sinalizam que a cidade pode ir para fase amarela nesta semana ou semana que vem", contou a empreendedora, que disse que, junto aos parceiros do movimento, vai aguardar o posicionamento do Estado para tomar uma nova decisão.

"Se falarem que não vai pra fase amarela, nós empresários vamos nos reunir novamente para decidir se abriremos mesmo assim", garantiu Laís. Ela afirmou que, se o município avançar de fase, os restaurantes seguirão as regras da fase amarela, com horários reduzidos e cuidados. Se não houver o avanço, o grupo de empresários deverá abrir no horário que lhe for conveniente.

*Com informações do Diário da Região