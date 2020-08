Hospitais da região noroeste paulista atingiram nesta segunda-feira (3) 100% de ocupação de leitos de UTI

publicado em 04/08/2020

Na Santa Casa de Votuporanga, as 17 vagas de enfermaria e 18 de UTI estão ocupadas (Foto: Reprodução/Cidadão.Net)

Hospitais da região noroeste paulista atingiram nesta segunda-feira (3) 100% de ocupação de leitos de UTI - Unidade de Terapia Intensiva - e de enfermaria destinados a pacientes com suspeita ou diagnóstico confirmado de coronavírus.Na Santa Casa de Votuporanga, as 17 vagas de enfermaria e 18 de UTI estão ocupadas. A cidade precisou transferir cinco pacientes para o Hospital de Base em Rio Preto, que também esgotou leitos de UTI. No Hospital Emílio Carlos de Catanduva, também não há mais leitos disponíveis.Além disso, as duas unidades operam acima de suas capacidades, com mais pacientes internados do que vagas disponíveis.O deputado estadual Itamar Borges (MDB) afirmou nesta segunda-feira, que o governo do Estado de São Paulo estuda fazer o remanejamento de pacientes com Covid-19 da região de Rio Preto para as regiões de Barretos e Araraquara para desafogar o quadro local, caso seja necessário.O emedebista afirmou que ficou preocupadíssimo com a ocupação de 100% dos leitos de UTI alcançados neste último domingo, 2, no Hospital de Base. A partir desta informação, ele deve conversar com o vice-governador Rodrigo Garcia (DEM), com Osmar Mikio, coordenador da Secretária Estadual de Saúde, Silvia Forti, da Diretoria Regional de Saúde (DRS-15) e com a direção do HB.“Falei ainda com os deputados Geninho e Carlão Pignatari, todos preocupados e empenhados, de forma integrada, na busca de solução rápida para o caso”, afirmou o parlamentar.Em Fernandópolis, de acordo com boletim divulgado ontem pela Santa Casa, o número de pacientes internados com Covid-19 era de oito pacientes na enfermaria e quatro na UTI. Restavam dois leitos vagos para tratamento intensivo.*Cidadão.Net