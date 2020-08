Apesar dos pedidos por uma atualização excepcional, a região não atenderia os critérios para avançar de fase

publicado em 26/08/2020

Mapa da DRS com dados de casos e óbitos (Foto: Reprodução/Governo do Estado de São Paulo)

Apesar dos pedidos para que prefeitos da região permitam a abertura de bares e restaurantes, a DRS de Rio Preto continua com números de fase laranja, de acordo com os padrões estabelecidos pelo Plano SP. Os números desta terça-feira, 25, foram atualizados às 13h30, segundo informações da Fundação Seade.Apesar da ocupação de 74,4% dos leitos de UTI, que deixam o critério Capacidade do Sistema de Saúde no amarelo, a Evolução da Pandemia ainda deixa a região dentro da classificação atual.Na métrica do governo do Estado, é considerado o pior índice para definir a posição de uma região.Nesta terça-feira as internações – consideradas as de UTI e enfermaria -, casos e óbitos têm aumento de 8,6%, 5% e 24,7%. Com esses números a região seguiria na fase laranja caso houvesse uma reclassificação.A média de internações, fator que mais causa impacto no critério Evolução da Pandemia, está acima da registrada na semana passada em mais de quatro pacientes internados por dia.*O Extra.Net/Gustavo Jesus