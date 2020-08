Medida entrará em vigor independentemente da classificação do município no Plano São Paulo de flexibilização das atividades econômicas

publicado em 20/08/2020

O Prefeito de São José do Rio Preto (SP), Edinho Araújo (MDB), informou na noite desta terça-feira (19) que decidiu autorizar o funcionamento de supermercados e hipermercados a partir deste fim de semana.Segundo Edinho, a medida entrará em vigor independentemente da classificação do município no Plano São Paulo de flexibilização das atividades econômicas.“Amanhã na live das 10h30, a Vigilância Sanitária vai fornecer detalhes com relação a autorização que acabo de tomar”, afirmou o prefeito que explicou que a decisão foi tomada depois de uma reunião com o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus.Outra medida anunciada pelo município é a permissão da venda de bebidas alcoólicas quentes nos horários em que estava em vigor a Lei Seca.Ou seja, comerciantes não poderão vender bebidas geladas de segunda a sexta-feira, das 20h às 6h, e aos sábados e domingos durante as 24 horas.“Estamos numa fase de descendência no número de novos casos. Por isso, decidimos diminuir as restrições neste momento", disse Edinho Araújo*G1