Cerca de 6.300 alunos da rede pública municipal são beneficiados, há cerca de quatro meses, com o auxílio “Bolsa Merenda”, que garante alimentação durante o período de suspensão das atividades presenciais nas escolas, em decorrência das medidas de prevenção e combate ao contágio do novo Coronavírus.

Para complementar esse benefício, a partir da próxima semana os estudantes da rede municipal serão contemplados também com o “Kit de Alimentos da Agricultura Familiar”, que será composto por hortaliças e legumes.

A ação faz parte do projeto desenvolvido pela Prefeitura de Fernandópolis, por meio da Secretaria Municipal de Educação em parceria com os agricultores rurais do município.

“O intuito é continuar proporcionando uma alimentação saudável aos alunos da Rede Municipal de Ensino durante este período de pandemia. É importante que todos os responsáveis compareçam nas unidades escolares onde a criança estuda, no dia marcado, para buscar seus alimentos”, disse o prefeito André Pessuto.

Todos os alunos da rede terão direito aos mantimentos que serão fornecidos a cada 15 dias e retirados na própria escola. A partir da próxima segunda-feira, dia 10, cada instituição será responsável em comunicar as famílias e organizar dias e horários da entrega.

Secom - Prefeitura de Fernandópolis

*O Extra.Net