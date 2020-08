Marcello Camargo é filho único da apresentadora e como contou ao Tv Fama, um dos pontos negativos para o herdeiro seria a quantidade de brigas que a série demonstra entre a mãe e o filho por conta do padrasto

publicado em 29/08/2020

Marcello Camargo escolheu a tranquilidade de nossa região para viver e mora desde 2013 em Santa Fé do Sul (Foto: Arquivo pessoal )

Lara GioloEstagiário sob supervisãolara@acidadevotuporanga.com.brEm exibição todas as quintas-feiras pela Rede Globo, a série Hebe Camargo não agradou o filho dela, Marcello Camargo, que reside desde 2013 na região, em Santa Fé do Sul. Por meio de suas redes sociais, ele contou que não está satisfeito com algumas cenas que estão sendo reproduzidas sobre a vida da mãe.Marcello Camargo é filho único da apresentadora e como contou ao Tv Fama, um dos pontos negativos para o herdeiro seria a quantidade de brigas que a série demonstra entre a mãe e o filho por conta do padrasto. “Parecemos inimigos, que nos odiamos. Jamais! Nossa relação ficou deteriorada por causa do excesso de brigas (entre a mãe e ele), isso sim era verdade. Lélio tinha muito ciúme dela. Então, acabei me afastando um pouco por isso”, contou.Além disso, outro ponto que desagrada Marcello é a forma que a série retratou as brigas da mãe e do padrasto e ressaltou que o padrasto nunca agrediu a mãe, “tiveram brigas? Sim. Grandes, de barulho e gritaria. Mas jamais permitiria que chegasse a esse ponto”.Marcello ainda fez uma crítica ao filme “Hebe: A Estrela do Brasil”, que deu origem à minissérie: “Me decepcionou demais. Não a reconhecia no filme com um copo de uísque na mão o tempo inteiro, ela não bebia assim”, concluiu.O Herdeiro e a Vida no InteriorDesde 2013, Marcello passou a fazer parte do interior paulista, morando na cidade próxima de Votuporanga, Santa Fé do Sul. Para quem cresceu em meio aos holofotes e a fama, agora vive uma vida tranquila.“Sempre fui apaixonado por água. Cheguei a morar em Santos, que é uma cidade praiana, mas eu gosto mais da água doce dos rios. Conheci Santa Fé do Sul há bastante tempo, nem me lembro ao certo, e quando minha mãe faleceu, logo me mudei para cá", conta.Segundo o filho da apresentadora, poucos moradores de Santa Fé do Sul conhecem sua história e sabem que ele é filho de Hebe Camargo. Anonimato que Marcello prefere manter, mas ele não se recusa a falar de suas origens. "Não sou de ficar falando da minha vida, mas quando as pessoas perguntam eu falo tranquilamente. É gostoso ver o carinho que elas tinham e ainda têm pela minha mãe", acrescenta.