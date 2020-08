Veículo teve problemas mecânicos e foi totalmente destruído pelas chamas

publicado em 18/08/2020

Da Redação

Um micro-ônibus de uma empresa que presta serviços à Prefeitura de Penápolis pegou fogo na tarde desta segunda-feira, 17, na rodovia Marechal Rondon (SP-300), entre Penápolis e Araçatuba.

De acordo com informações do Jornal Interior, 14 passageiros usavam no veículo para retornar de Araçatuba, onde, pela manhã, passaram por consulta no AME (Ambulatório Médico de Especialidades) de Araçatuba.

Segundo o jornal, o motorista seguia pela rodovia no sentido Araçatuba-Penápolis, quando o painel apagou. Ele estacionou no acostamento e, quando desceu para ver o que estava acontecendo, percebeu que havia fumaça saindo do motor. Ao abrir o compartimento, o veículo começou a pegar fogo.

Todos os passageiros desceram e não ficaram feridos. As chamas consumiram todo o veículo.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada mas, quando chegaram, o fogo já havia destruído o veículo. Um guincho seria enviado até o local para retirar o veículo e o caso seria registrado na Polícia Civil para investigação.

*G1