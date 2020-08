No momento, 156 pessoas seguem em tratamento em isolamento domiciliar

publicado em 05/08/2020

Apesar da preocupação referente aos números de contaminados e de suspeitos continuarem aumentando diariamente em Jales, existe também um motivo para nos apegarmos e continuarmos esperançosos de que juntos venceremos este momento: as pessoas que venceram a Covid-19.O boletim da última terça-feira, 4 de agosto, contabilizava 697 positivos com 524 pacientes que já receberam alta médica e estão recuperados em Jales. O município já realizou 2.550 exames. Destes, 1.423 chegaram com respostas negativas. Outros 5 foram descartados pelo Instituto Adolfo Lutz e mais 78 foram descartados por critérios clínicos epidemiológicos.No momento, 156 pessoas seguem em tratamento em isolamento domiciliar e 6 que testaram positivo para Covid-19 estão internadas na Santa Casa. A Unidade também possui mais 3 pessoas de Jales internadas como suspeitas.*FocoNews