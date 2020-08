Município tem 612 pacientes curados e 13 óbitos

publicado em 11/08/2020

Os dados são da Secretaria da Saúde de Jales

Nas últimas 24 horas, a Vigilância Epidemiológica de Jales registrou 86 notificações de casos suspeitos para a Covid-19 na cidade. Destes casos ou outros notificados anteriormente e que aguardam resultados de exames, 28 testaram como negativos, quatro casos foram descartados por critérios epidemiológicos e 10 exames deram resultados positivos em mulheres 32, 42, 58, 70, 77 e uma bebê de 02 anos; homens de 27, 37, 42 e 69 anos.Outras 22 pessoas diagnosticadas com Covid-19 foram recuperadas da doença.O município soma 822 casos positivos, com 612 curados.A UTI da Santa Casa de Jales tem 11 internados, com 100% de ocupação. Na enfermaria são 10 pacientes e 50% de leitos ocupados.*OExtra.net