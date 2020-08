Ele estava se recuperando em isolamento domiciliar, porém ontem apresentou baixa saturação e foi levado para a Santa Casa da cidade

publicado em 12/08/2020

Coordenador do Comitê de Contingenciamento ao coronavírus de Fernandópolis testou positivo e teve que ser internado ontem para a doença (Foto: Jornal Cidadão)

O médico infectologista e coordenador do Comitê de Contingenciamento da Covid-19 em Fernandópolis, Márcio Gaggini, que testou positivo para a doença no último dia 6, precisou ser internado ontem após apresentar baixa saturação (oxigênio no sangue). Seu estado de saúde é considerado estável.

Desde que foi diagnosticado, Gaggini segue em isolamento domiciliar enquanto se recupera da infecção. Segundo informações apuradas pelo Jornal Cidadão, de Fernandópolis, a internação do médico ocorreu mais por medidas preventivas do que por complicações da doença. O profissional passou a madrugada internado em observação na enfermaria da ala de síndromes gripais da Santa Casa de Fernandópolis.

Márcio Gaggini é um dos médicos mais respeitados da região na área de infectologia. Foi ele que desenvolveu e colocou em prática todo o plano de contingenciamento da doença em Fernandópolis e estava na linha de frente de enfrentamento ao vírus, atuando na rede municipal e na Santa Casa local.

Logo no início da pandemia, o infectologista concedeu várias entrevistas à imprensa local e em uma delas chegou a se emocionar ao falar do sacrifício que os profissionais da saúde estavam fazendo para salvar vidas.

“Minha vida, a vida dos demais médicos, dos profissionais de saúde, será crítica daqui para a frente. Já estamos nos preparando para nos isolar de nossas famílias para evitar transmitir o vírus. A gente precisa muito da população. Não adianta estarmos na linha de frente do combate ao coronavírus sem o apoio da população”, disse ele emocionado no dia 21 de março. Quatro meses depois ele é um dos infectados.



* Com informações de Jornal Cidadão

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.br