Um grupo de famílias contempladas encabeçou um movimento que cobra a entrega das habitações na cidade vizinha

publicado em 20/08/2020

Os munícipes afirmaram que a primeira “promessa” é que as casas seriam entregues em dezembro (Foto: Arquivo Pessoal)

Daniel Castro

As famílias contempladas com casas populares em Álvares Florence não aguentam mais esperar pela entrega das moradias. Já são mais de oito meses aguardando, sem saber ao certo quando eles poderão concretizar de fato o sonho da casa própria.

Um grupo de pessoas encabeçou um movimento que cobra a entrega das habitações. Eles fizeram um grupo no WhatsApp e buscam uma solução para a questão. Os contemplados entraram em contato com a reportagem do jornal A Cidade para relatar o problema.

De acordo com eles, em junho do ano passado foram abertas as inscrições para o sorteio de 107 moradias e no dia 27 de julho as famílias foram sorteadas. De lá para cá, tudo foi espera. Os munícipes afirmaram que a primeira “promessa” é que as casas seriam entregues em dezembro. “Nós entendemos que está faltando boa vontade de todas as partes. Deveria existir mais pressão em cima da empresa, porque tem poucas pessoas trabalhando no local, então nessa hora, de finalizar, deveria haver mais profissionais”, relataram.

Os moradores destacaram que são “pais de família que foram contemplados”, portanto eles merecem o mínimo de respeito. “Tem famílias que não sabem se renovam contrato de aluguel da casa que estão morando, tem famílias que o dono pediu a casa e eles não sabem o que fazer, se alugam outra ou se pedem para o dono esperar mais um pouco”, contaram.

A obra de construção já dura, conforme os contemplados, cerca de quatro anos. “São 107 casas para cinco ou sete funcionários trabalhar, aí fica difícil terminar qualquer obra. Já são quatro anos, então simplesmente eles tinham que ter um pingo de respeito com todos nós e falar uma coisa certa e não ficar fazendo a gente de palhaços”, concluíram.

Outro lado