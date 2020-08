A afirmação é do secretário de Saúde de Rio Preto, Aldenis Borim, ao apresentar números de atendimentos de pacientes com sintomas de Covid. Nesta sexta, Rio Preto confirmou mais nove mortes

publicado em 15/08/2020

Aldenis Borim: "Se todos os cuidados forem tomados, essa curva com certeza vai descender muito" - Reprodução 15/08/2020 Curva da Covid começa a cair em Rio Preto, diz secretário

A Secretaria de Saúde de Rio Preto confirmou nesta sexta-feira, 14, mais nove mortes por coronavírus, totalizando 325. Foram contabilizados ainda mais 371 novos casos da doença, que agora somam 13.131. A quantidade de curados ultrapassou a marca de 10 mil: são 10.074 pacientes (76,7% do total de contaminados) que já são considerados recuperados e fora do período de transmissão.Durante live transmitida na tarde desta sexta-feira, 14, o secretário de Saúde, Aldenis Borim, voltou a armar e a reforçar que o número de casos de coronavírus está em uma tendência descendente, com a diminuição de noticações e casos conrmados, embora os números dos últimos dias não estejam completamente fechados ainda.Ele disse que a abertura de leitos feita nas últimas semanas não foi para garantir a permanência da região na fase laranja, mas para permitir que nenhum paciente casse sem atendimento, o que segundo ele não aconteceu, também, graças às medidas tomadas, como o fechamento de comércios.Conforme o secretário, desde o início o plano do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus era que a curva ascendesse e atingisse seu pico de forma a não saturar o sistema de saúde, o que aconteceu. "Obviamente que, se a gente chegasse em um momento em que não haveria mais como abrir mais leitos e o número de casos estivesse aumentando, o lockdown poderia ser uma opção, mas até o momento isso não se revelou necessário," arma."A média tem mostrado que a gente conseguiu fazer o achatamento da curva até o momento e que nós estamos numa descendente. Nós acabamos a fase ascendente e estamos nesse momento no início da descendente", armou. A Saúde vem reforçando que tanto o número de casos quanto o número de mortes não correspondem às últimas 24 horas apenas, mas também a outros dias e até outras semanas epidemiológicas.A quantidade menor de noticações mostraria que o vírus está circulando menos. O número de casos conrmados também tem caído, conforme o médico."Se todos os cuidados forem tomados, se nós continuarmos não fazendo coisas que não devemos, se usarmos nossas máscaras, álcool em gel, lavarmos as mãos, zermos o distanciamento social, evitarmos aglomerações, essa curva com certeza vai descender muito mais rápido e não voltará a ascender", pontuou o médico. "Se perdermos esse princípio ela pode voltar a crescer e ultrapassar o sistema de saúde."Em relação à divulgação dos casos, a média móvel em Rio Preto está 318,29 - ou seja, nos últimos sete dias foram divulgados em média 318,29 infecções por coronavírus. Entre as mortes, a média móvel está em sete.Rio Preto voltou a registrar um recorde de moradores da cidade internados nesta quinta-feira, 13, com 395 pessoas hospitalizadas com síndrome respiratória aguda grave (SRAG). Desse total, 266 tinham coronavírus conrmado, sendo que 154 estavam em enfermaria e 112 em unidade de terapia intensiva (UTI). O restante tinha a doença suspeita ou descartada, porém estava com problema pulmonar severa que demandou a hospitalização.O número de mortes e internações não diminuiu nos últimos dias, mas, segundo Borim, as internações e óbitos reetem casos noticados de 15 a 21 dias atrás, e que os pacientes tiveram o quadro agravado agora.Ainda não foi necessário utilizar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santo Antônio, que foi estruturada com oito vagas de UTI para receber os pacientes caso a UPA Jaguaré casse lotada, o que ainda não aconteceu. Nesta sexta-feira, 25 dos 30 leitos de UTI estavam ocupados, sendo que 18 pessoas estavam intubadas.Na região, Fernandópolis (totalizando 23), Olímpia (21) e Novais (3) conrmaram mortes pela doença. Riolândia teve o primeiro óbito, chegando assim a 99 municípios com ao menos uma morte por Covid na região.*Diário da Região