Prefeitura informou que a partir de segunda-feira (31), a deliberação número 3 será atualizada com novas regras para ampliação das atividades comerciais

publicado em 28/08/2020

Continua sendo proibida a venda de bebidas alcoólicas refrigeradas aos sábados e domingos e das 20h às 6h, durante a semana (Foto: Reprodução/Gazeta de Rio Preto)

A Prefeitura de Rio Preto (SP) informou que a partir de segunda-feira (31), independente da reclassificação no Plano São Paulo de flexibilização, estabelecimentos da cidade poderão funcionar seguindo as regras da Vigilância Sanitária.Segundo o Executivo, a deliberação número 3 será atualizada com novas regras para ampliação das atividades comerciais e de serviços não essenciais, entre eles escritórios de advocacia, contabilidade e despachantes.Os locais poderão exercer as atividades internamente, as segundas e terças-feiras no horário habitual, mas sem atendimento presencial ao público. Também poderão realizar serviços em domicílio, inclusive de entrega (delivery).Outra mudança refere-se à entrada de acompanhantes nos estabelecimentos comerciais. No caso de crianças, caso seja necessário levá-las como acompanhantes aos supermercados e outros estabelecimentos comerciais, o responsável terá de preencher um termo de responsabilidade justificando o motivo da presença da criança.Quanto à venda de bebidas alcoólicas, não há mudanças. Continua sendo proibida a venda de bebidas alcoólicas refrigeradas aos sábados e domingos e das 20h às 6h, durante a semana. Pelo sistema delivery, a venda de bebidas refrigeradas continua sendo permitida.Ainda de acordo com a prefeitura, o decreto nº 18.669, de 20 de agosto de 2020, que estabelece novas diretrizes para o funcionamento de estabelecimentos comerciais e serviços durante a fase laranja do Plano São Paulo, será prorrogado até o dia 6 de setembro.*G1.com