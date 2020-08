Grupo de estudos tem educadores, órgãos sanitários e a comunidade para tratar de como será a volta às aulas quando for liberada

As aulas presenciais ainda não têm data definida por causa da pandemia da Covid-19, mas em Catanduva (SP) foi formado um grupo de estudos com educadores, órgãos sanitários e a comunidade para tratar do assunto. A cidade está na fase laranja do Plano São Paulo, do Governo do Estado.Os debates são virtuais e trazem a discussão com relação à realidade e o respeito à vida, seguindo todos os protocolos de saúde constituídos. Todo o protocolo é estudado em videoconferências.Nas reuniões são tratados temas como a produção de um questionário a ser apresentado aos pais sobre a intenção das famílias no retorno às aulas presenciais, as condições seguras para esse retorno que começaria pelos alunos mais velhos e também toda a ação produtiva do educar foram debatidos.Para garantir todos os insumos e produtos necessários na prevenção do contágio do novo coronavírus, a Secretaria Municipal de Educação deu início ao processo licitatório para a compra de álcool em gel, álcool 70, máscaras, sabonete líquido, produtos de limpeza e tapetes sanitizantes.*G1.com