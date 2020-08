Segundo o decreto, que já começou a valer nesta segunda-feira (31), e que vai até 13 de setembro, as pessoas não poderão circular pelas ruas entre às 23h e 6h

publicado em 31/08/2020

Segundo o decreto, que já começou a valer nesta segunda-feira (31), e que vai até 13 de setembro, as pessoas não poderão circular pelas ruas entre às 23h e 6h (Foto: Focco Video)

A Prefeitura de Andradina (SP) decretou toque de recolher na cidade e outras restrições para população no combate ao contágio do novo coronavírus. O motivo foi o crescimento do número de casos na região e do aumento das internações na Santa Casa da cidade.Além disso, a prefeitura também recebeu uma recomendação da promotoria sugerindo o toque de recolher. A Santa Casa chegou a 70% de ocupação de leitos de UTI para a Covid-19. A cidade tem 451 casos e 8 mortes pela doença.Segundo o decreto, que já começou a valer nesta segunda-feira (31), e que vai até 13 de setembro, as pessoas não poderão circular pelas ruas entre às 23h e 6h. A exceção é para quem está indo ou voltando do trabalho.No mesmo horário, também está proibido o funcionamento de atividades comerciais e serviços, exceto na forma de delivery e nas atividades como farmácias, hospitais e postos de combustível.O decreto também não permite o consumo de bebidas alcoólicas nas ruas, estacionamentos em locais públicos, como praças, em qualquer período do dia ou da noite.As pessoas que forem encontradas na rua descumprindo a medida serão abordadas pela Polícia Militar, que vai pegar os dados e repassar para a prefeitura. O município vai analisar cada caso e a pessoa pode até ser multada.*G1.com