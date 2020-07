De acordo com informações de boletim de ocorrência, as vítimas estavam soltando pipa no local

publicado em 20/07/2020

Um jovem de 24 anos e uma criança de nove ficaram feridos ao serem atropelados neste domingo (19) no Conjunto Habitacional Rio Preto I. A criança teve ferimentos mais graves e está internada.



De acordo com informações de boletim de ocorrência, as vítimas estavam soltando pipa no local e quando saíram de bicicleta foram atingidas por um veículo não identificado. O motorista deixou o local do acidente sem prestar socorro.



O resgate foi acionado e encaminhou o jovem apenas com escoriações para a UPA Norte. A criança teve ferimentos mais graves e foi encaminhada para o Hospital da Criança e Maternidade.



De acordo com informações passadas pela avó da criança, foi o condutor do veículo que acionou a polícia ao local. Ela disse que não viu o menino sair e só ficou sabendo após ser informada sobre o acidente.



Durante o atendimento da ocorrência o policiais foram até o HCM e o menino estava inconsciente. Foram informados que ele foi intubado.



O DLNews entrou em contato com o hospital, e foi informado que a criança está internada na UTI pediátrica em estado grave, mas estável. Ele permanece intubado, sedado e sem previsão de alta.

*DL News