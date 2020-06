De acordo com o provedor do hospital, a Santa Casa tem hoje 68 pacientes internados com a SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave), que pode ou não ser Covid-19. Na UTI tem 19 pacientes, com 10 confirmados para a doença

publicado em 10/06/2020

Santa Casa de Rio Preto (Foto: Reprodução)

A Santa Casa de São José do Rio Preto (SP) está preocupada com a ocupação de leitos de enfermaria reservadas para pacientes, suspeitos ou confirmados, com o coronavírus. A ocupação está bem alta, chegando ao limite.

De acordo com o provedor do hospital, Nadim Cury, a Santa Casa tem hoje 68 pacientes internados com a SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave), que pode ou não ser Covid-19. Na UTI tem 19 pacientes, com 10 confirmados para a doença.

“Estamos chegando no limite, em torno de 85% da enfermaria, a UTI está com 50% da capacidade, mas enfermaria com quase 90%, o que temos notado de domingo para cá o aumento no número de pacientes. Não mais quatro por dia, agora são 10, 15 por dia”, afirma o provedor.

No Hospital de Base, o diretor da Funfarme (fundação que administra o HB), Jorge Fares, disse que o hospital se preparou e está ampliando os leitos, caminhando para 310 leitos de enfermaria voltados para a Covid-19 e 117 leitos de UTI.

“A ocupação está pouca ainda, mas estamos preocupados com o que acontece na região. Jales está lotado, Votuporanga também próximo da lotação, nós somos a retaguarda para essa região, lotando lá, os pacientes são mandados para cá, e isso é o que preocupa”, afirma.



