Sete cidades confirmaram mortes por coronavírus nesta sexta-feira

publicado em 20/06/2020

Sete cidades confirmaram mortes por coronavírus nesta sexta-feira, 19, na região. Tanabi, Itajobi, José Bonifácio e Estrela d'Oeste, que já tinham mortes pela doença, confirmaram mais casos, enquanto Turiúba e Adolfo confirmaram os primeiros óbitos por Covid-19.

Em Tanabi, entre a noite de quinta-feira, 18, e a madrugada de sexta, 19, duas pessoas morreram. Os pacientes são uma idosa de 87 anos e um homem de 77, que estavam internados no Hospital de Base de Rio Preto. Com isso, chegou a três o número de mortos por Covid-19 no município.

Já em José Bonifácio, que deu um salto em relação o número de casos positivos nos últimos 15 dias - de 18 no dia 5 de junho para 71 nesta sexta - confirmou a segunda morte pela doença. A paciente é uma mulher de 47 anos, com comorbidades, que morreu no último dia 15 de junho.

A Secretaria da Saúde Estrela d'Oeste também confirmou morte por coronavírus. Um idoso de 91 anos, com diabetes, morreu após ter seu estado de saúde agravado pela Covid-19. A vítima estava internada desde do dia 12 de junho na Santa Casa de Fernandópolis.

Já a pequena Turiúba, de aproximadamente 2 mil habitantes, deixou a lista de cidades sem casos confirmados e passou a integrar a lista de municípios com casos confirmados. O primeiro caso da cidade terminou em morte. O óbito ocorreu dia 15 de junho, sendo de um idoso de 81 anos, que estava hospitalizado na Santa Casa de Araçatuba.

Foram registradas mortes também em Itajobi e Adolfo, cujo o sexo e idade dos pacientes não foram informados.



*Diário da Região