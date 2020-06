Olímpia pertence à regional de Saúde de Barretos, que mudou de fase; Regiões de Rio Preto e Araçatuba seguem na fase laranja

publicado em 10/06/2020

Mapa do interior de São Paulo de como era e como ficou com a nova configuração da flexibilização (Foto: Reprodução)

O Governo do Estado de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (10) que as regiões de São José do Rio Preto (SP) e Araçatuba (SP) vão continuar na fase 2 (laranja) da flexibilização da quarentena a partir da semana que vem.

A novidade ficou com as cidades de Olímpia, Altair, Cajobi, Guaraci e Severínia (SP), que fazem parte do Departamento Regional de Saúde de Barretos e estavam na fase 3 (amarela). Mas agora o governo deixou as cidades na fase 1 (vermelha), que restringe a abertura do comércio.

O governador João Doria (PSDB) anunciou que vai prorrogar a quarentena até o dia 28 de junho. As regiões são classificadas em fases e cores de acordo com os critérios definidos pela Secretaria Estadual da Saúde e pelo Comitê de Contingência para Coronavírus.



A fase 2, laranja, da flexibilização chamada Retomada Consciente, tem a possibilidade de aberturas com restrições. De acordo com o governo, na fase 2 os seguintes segmentos podem abrir, mas com restrições: atividades imobiliárias, concessionárias, escritórios, comércio e shopping center.

Agora na fase 1, Olímpia, Altair, Guaraci, Cajobi e Severínia não poderão mais abrir o comércio. As únicas atividades liberadas são a indústria não essencial e a construção civil, além dos serviços essenciais.

Antes na fase 3, as cidades podiam abrir sem restrições as atividades imobiliárias, concessionárias e escritórios. Já bares, restaurantes, comércio, shopping centers e salão de beleza podiam ser abertos com restrições.

Olímpia

Em nota, a Prefeitura de Olímpia informou que recebeu com surpresa o anúncio do retrocesso da região de Barretos (SP), a qual a cidade pertence, da fase 3 (amarela) para a fase 1 (vermelha) no Plano São Paulo de retomada econômica.

O município afirmou que tem monitorado diariamente o quadro da Covid-19, apresentando evolução bastante equilibrada de casos confirmados e ocupação de leitos hospitalares, inclusive com números inferiores aos de outras cidades da região.

A administração reforçou que não vislumbra os motivos que levaram o governo a tomar a decisão de regredir em duas fases a regional de Barretos, tendo em vista o avanço da contaminação em todo o estado de São Paulo.

“Diante da situação, o município irá se reunir com os prefeitos da região para definir as novas diretrizes. O anúncio do prefeito Fernando Cunha sobre o novo decreto municipal ocorrerá apenas na sexta-feira (12), com validade a partir do dia segunda-feira (15), considerando que a atual regulamentação tem vigência até o dia 14 de junho”, diz outro trecho da nota.



*G1.com