Com pais separados e criada pela mãe, a modelo diz que já cresceu com muita determinação, sempre indo atrás do que acredita. Foi o que fez quando não conseguiu a oportunidade de figurar na novela "As aventura de Poliana” durante uma viagem para São Paulo. "Precisava de uma autorização em cartório da minha mãe e eu não consegui me agenciar”.