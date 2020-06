Mateus Pereira Alves, de 21 anos, foi atingido nas costas por dois homens que passaram atirando em uma moto

publicado em 01/06/2020

Mateus Pereira Alves, de 21 anos, foi morto a tiros enquanto soltava pipa no bairro Jardim Nunes em Rio Preto (SP). (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um jovem de 21 anos morreu após ser baleado, no bairro Jardim Nunes, em São José do Rio Preto, na tarde de domingo (31).

De acordo com a Polícia Militar, Mateus Pereira Alves soltava pipa na Rua Rita Lopes Camarin quando dois homens que estavam em um moto passaram pelo local e efetuaram disparos na direção do rapaz, acertando as costas da vítima.

A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento no bairro Santo Antônio, mas não resistiu aos ferimentos. Outro rapaz, que estava próximo, também foi atingido e foi encaminhado à Santa Casa.

A polícia vai investigar a motivação para o crime.



*G1