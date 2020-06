O homem que estava no carro ficou preso nas ferragens

publicado em 26/06/2020

A Poícia Civil vai investigar as causas do acidente (Foto: Reprodução/Região Noroeste)

Um homem, 47 anos, morreu após um acidente entre um carro e um caminhão nesta quinta-feira (25), na rodovia Assis Chateaubriand, em Martinópolis (SP).



De acordo com as informações da Polícia Rodoviária, o carro e o caminhão seguiam em sentidos contrários.



Por motivos que ainda vão ser apurados, eles bateram de frente e o homem que estava no carro ficou preso nas ferragens.



A rodovia foi interditada para que o Corpo de Bombeiros pudesse retirar a vítima. Ele foi socorrido e encaminhado para o hospital de Osvaldo Cruz, mas não resistiu aos ferimentos.



A Poícia Civil vai investigar as causas do acidente.

*Região Noroeste