Caso aconteceu na noite deste domingo, 7, no Jardim das Oliveiras, em Rio Preto

publicado em 08/06/2020

O delegado de plantão entendeu que a mulher agiu em legítima defesa (Foto: Reprodução/TGC)

Um homem de 46 anos foi preso em flagrante após agredir a mulher e o enteado, na noite deste domingo, 7, no Jardim das Oliveiras. Em depoimento, a jovem de 29 anos afirmou que agrediu o marido com uma facada no pescoço para se defender das agressões.De acordo com as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e quando chegou ao local se deparou com o homem fora da residência. Ele alegou que tinha sido esfaqueado pela mulher. O homem foi socorrido e encaminhado à Santa Casa.Em depoimento à polícia, a mulher afirmou que o marido chegou na casa do casal embriagado, empurrou o seu enteado, que caiu e acabou machucando o rosto. Ele agrediu a vítima com um soco no rosto e, quando tentou agredi-la novamente, ela pegou uma faca e atingiu o pescoço do homem.O delegado de plantão entendeu que a mulher agiu em legítima defesa. O homem responderá por violência doméstica, lesão corporal e ameaça.*Diário da Região