Após ser obrigado a sair do local, ele teria ameaçado o segurança do estabelecimento com um facão; suspeito foi levado à delegacia e vai responder por ameaça

publicado em 06/06/2020

Facão usado pelo homem para ameaçar o segurança do posto (Foto: Polícia Militar)

Um homem de 44 anos foi detido pela Polícia Militar na madrugada deste sábado, 6, após ameaçar o segurança de uma loja de conveniência de um posto de combustível com um facão. A confusão teria se iniciado após o homem se recusar a usar máscara de proteção facial e ser obrigado a sair do estabelecimento. O caso ocorreu na Avenida Gerassina Tavares, no bairro Vista Alegre, em Rio Preto. O suspeito foi autuado pelo crime de ameaça, mas foi solto após prestar depoimento na Central de Flagrantes.Segundo informações policiais, havia um cartaz com informações sobre a obrigatoriedade do uso de máscara facial na entrada da loja de conveniência, em cumprimento ao Decreto Estadual, que determina o uso preventivo do equipamento de segurança contra contaminação pela Covid-19.Quando tentou entrar na loja, o homem foi avisado pelo segurança do estabelecimento sobre a obrigatoriedade do uso da máscara. Com relutância, ele teria colocado a proteção no rosto.Dentro do local, o homem teria falado com ironia com o segurança dizendo que não iria manter a máscara no rosto, porque ninguém poderia obrigá-lo a utilizar o tempo todo o equipamento de segurança.Seguindo as regras do estabelecimento, o segurança colocou o homem para fora da loja de conveniência. Inconformado, o suspeito pegou um facão que tinha no carro e passou a ameaçar o segurança.A Polícia Militar foi chamada e o homem precisou ser algemado. O facão foi apreendido. Depois de prestar depoimento ao delegado de plantão, Roberval Macedo, na Central de Flagrantes, o homem foi solto. Ele vai responder inquérito policial por ameaça.Ao ser solto, o homem disse que pretende registrar um boletim de ocorrência contra o segurança.*Diário Da Região