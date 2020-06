A prefeitura de Estrela d’Oeste informou que no domingo, 28, que o município registrou mais uma morte por coronavírus. A vítima foi o professor João Batista Cotrim popularmente conhecido como "Zan". Ele estava internado desde o dia 20 de junho e neste sábado.



“Recebemos a notícia de seu falecimento, mais uma vítima do Covid-19, o professor João Batista Cotrim, "Zan". Sempre foi um grande ser humano muito querido, sempre tinha uma palavra de incentivo, amante do basquete em seus 83 anos de vida. Muitos deles dedicados ao Basquete trabalhou em Estrela D' Oeste e São José do Rio Preto, participando e dando sua contribuição na formação de atletas dentro e fora de quadra e nas equipes de competições que formou, deixando saudades e boas lembranças.



Fica aqui nossos agradecimento e reconhecimento, por tudo que fez em Estrela e nossa região, por esta modalidade esportiva magnifica que é o basquete, que merece muitos aplausos parabéns por suas lutas e dedicação”, escreveu o ‎técnico Odivaldo Assumpção da ADECBV - Associação de Desenvolvimento Esportivo Cultural Bola Viva - Programa Cesta Nota 10 de Fernandópolis.



*Cidadão Net