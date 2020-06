A expectativa, com aumento progressivo de casos, é a permanência na fase 2, com restrições

publicado em 10/06/2020

O governo de João Doria (PSDB) anuncia nesta quarta-feira (10) (Foto: Reprodução/Victor Stok)

Da Redação

O governo de João Doria (PSDB) anuncia nesta quarta-feira (10) a situação da região sobre flexibilização do comércio na retomada da economia com a pandemia do coronavírus. Há duas semanas, o governo estadual anunciou a retomada gradual, com setores autorizados e restrições.

Votuporanga está na fase 2 do chamado Plano São Paulo, porém por decreto municipal o prefeito João Dado (PSD), voltou ao status inicial da quarentena e permitiu somente o funcionamento de serviços essenciais na cidade. Porém a permanência do decreto, se alonga até o dia 15 de junho.

O município tem registrado um aumento progressivo de casos da Covid-19 nos últimos dias, fator que deve manter Votuporanga na fase 2, a laranja, do plano paulista.

A coletiva do Estado de São Paulo, que promete anunciar as novas classificações se iniciará às 12h30.