Seu bar estaria cheio de pessoas e ao ser questionada pelos policiais sobre o descumprimento da quarentena ela se irritou e os desacatou

publicado em 12/06/2020

A dona do bar foi presa e encaminhada ao Plantão Policial de Fernandópolis (Foto: Região Noroeste)

Uma mulher, proprietário de um bar em Guarani d´Oeste, região de Fernandópolis, foi presa no início da noite desta quinta-feira, dia 11, após desacatar policiais militares.Os PMs foram até o local depois de denúncias de que que o bar estava cheio de pessoas, descumprindo as medidas imposta pelo governo do Estado de São Paulo para evitar o contágio do novo coronavírus.A proprietária, que não teve o nome divulgado, acabou se irritando com a presença dos policiais e acabou os desacatando. Eles então efetuaram a prisão e encaminharam a mulher ao Plantão Policial em Fernandópolis.*Região Noroeste