Prefeito questiona na Justiça classificação de Olímpia na fase vermelha do Plano São Paulo, do governador João Doria, a mais rígida de todas

publicado em 16/06/2020

Olímpia estava na fase amarela do Plano São Paulo, em que a flexibilização era maior e caiu para a fase vermelha, mais restritiva de todas (Foto: Divulgação/Diário da Região)

Contrariando a classificação de Olímpia na faixa 1 (vermelha) no Plano São Paulo, em que as regras são mais rígidas, a Prefeitura publicou decreto nesta terça-feira, 16, em que regulamenta quais serviços poderão funcionar na cidade. Segundo a Prefeitura, a expectativa era que a cidade avançasse para a faixa 4 (verde), com maior flexibilização. Enquanto aguarda determinação da Justiça, o decreto começa a valer a partir desta terça.Bares, casas de temporada, mototáxi, casas noturnas e demais estabelecimentos onde ocorrem festas, eventos e recepções não poderão abrir. Os serviços públicos podem funcionar de forma individualizada e com restrições para evitar aglomeração. Os serviços essenciais, como saúde, segurança, Defesa Civil Municipal, limpeza urbana e transporte público continuam o atendimento como estava na cidade.A prefeitura ressalta a intensificação de ações de higienização, disponibilizar álcool em gel aos clientes e permanece a exigência de máscaras.Em caso de não cumprimento do decreto, o estabelecimento pode ser multado. As medidas já estão em vigor e seguem até o dia 28 de junho.*Diário da Região