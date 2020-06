Os comerciantes de Rio Preto voltam a abrir os estabelecimentos na manhã desta segunda-feira, 1º, com horário reduzido

publicado em 01/06/2020

Os comerciantes de Rio Preto voltam a abrir os estabelecimentos na manhã desta segunda-feira, 1º, com horário reduzido (Foto: Guilherme Baffi/Diário da Região)

O comércio de Rio Preto volta a abrir as portas na manhã desta segunda-feira, 1º. Com 20% da capacidade, horário reduzido e a adoção de protocolos padrões, as lojas do Calçadão reabrem nesta manhã. O horário de funcionamento, segundo decreto municipal, será das 9h às 13h.A partir desta segunda-feira, 1º de junho, a Secretaria de Trânsito, Transportes e Segurança, vai aumentar em 20% o total de linhas no transporte coletivo. De acordo com a pasta, a medida foi tomada devido a ampliação do número de rodadas concentradas nos horários de pico.A Empresa Municipal de Urbanismo (Emurb) também retoma a cobrança do estacionamento rotativo na segunda-feira, 1º. A cobrança pelo serviço estava suspenso por conta da pandemia da Covid-19, mas com o retorno do funcionamento do comércio, o governo decidiu cobrar os motoristas.Já a Secretaria de Trânsito informou que o passe gratidão destinado aos idosos no transporte coletivo continua suspenso nos horários de pico — das 5h30 às 8h e das 16h30 às 19h30.*Diário da Região