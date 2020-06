A fumaça e o fogo chegaram perto das casas do bairro e os moradores ficaram preocupados. Eles ligaram para os bombeiros, que passaram a tarde e o início da noite apagando as chamas. Ainda não se sabe como ele teve início.

O Corpo de Bombeiros de Rio Preto diz que registrou um aumento de 130% no número de ocorrências de incêndios, em maio desse ano, com relação ao mesmo mês do ano passado.