Quase 500 quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos em uma aeronave que decolou da Bolívia

publicado em 06/06/2020

Apreensão se deu em uma operação conjunta entre a FAB, Polícia Federal e Polícia Militar

De acordo com informações da Polícia Federal de Jales a droga apreendida em uma operação conjunta com a Polícia Militar de Fernandópolis e com apoio de caças da FAB (Força Aérea Brasileira) seria distribuída no interior do Estado de São Paulo. Quase 500 quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos em uma aeronave que decolou da Bolívia.

Durante a operação foram presos o piloto de 44 anos e o copiloto de 38 anos, ambos moradores do Estado do Pará. Em Santarém e Itaituba respectivamente.

A droga apreendida foi avaliada em aproximadamente R$ 15 milhões, valores de revenda no atacado. Já no varejo este valor passaria de R$ 30 milhões, já que os traficantes geralmente realizam o ‘batismo’ antes de vender a cocaína ao consumidor final.

Toda a droga assim como documentação do avião e dos presos foi levada para a delegacia da Polícia Federal de Jales, onde foi formalizada a prisão. Tudo ficará à disposição da Justiça Estadual de Fernandópolis inclusive o avião que também foi apreendido na operação.

Os dois presos foram encaminhados para a Cadeia Pública de Santa Fé do Sul, onde permanecerão a disposição da Justiça.

*Com informações do Jornal do Interior