Vítimas estavam em uma motocicleta que foi atingida na traseira por um caminhão na Rodovia Euclides da Cunha; Adriana Roveri trabalhava na Santa Casa da cidade

publicado em 04/06/2020

(Foto: Reprodução/ O Dia PB)

Uma técnica de enfermagem morreu e um homem ficou ferido após se envolverem em um acidente na rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Fernandópolis (SP), na manhã desta quinta-feira (4).

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, as vítimas estavam em uma motocicleta que foi atingida na traseira por um caminhão caçamba. O acidente aconteceu sentido ao município de Mirandópolis (SP), no quilômetro 544.

Com o impacto da colisão, o piloto e a garupa caíram no asfalto. O resgate foi acionado e as vítimas foram socorridas e levadas à Santa Casa do município.

Segundo a PRE, Adriana Fernandes de Oliveira Roveri de 32 anos, que trabalhava na Santa Casa de Fernandópolis (SP), não resistiu aos ferimentos e morreu. O homem sofreu fraturas, escoriações e permanece internado na unidade hospitalar.

O caminhoneiro envolvido no acidente não se machucou. A Polícia Civil investiga as causas da colisão.



*G1