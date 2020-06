O acidente envolveu duas camionetes e uma acabou capotando

publicado em 12/06/2020

Uma das camionetes capotou após o acidente (Foto: Região Noroeste)

Um casal e um motorista ficaram feridos em um acidente registrado na noite desta quinta-feira, dia 11, na rodovia Euclides da Cunha, próximo ao Shopping Center Fernandópolis.A colisão aconteceu entre duas caminhonetes que seguiam no mês sentido. Uma acabou se chocando contra a traseira da outra, provocando o capotamento da D-20, com placas de Meridiano.O casal que estava na D-20, ficou preso nas ferragens e precisou de auxílio do Corpo de Bombeiros de Fernandópolis. Já o motorista da S-10, com placas de São Paulo nada de grave sofreu, mas acabou sendo encaminhado ao Pronto Socorro juntamente com o casal.*Região Noroeste