publicado em 20/05/2020

Filhotes de coruja suindara foram resgatados pela Polícia Ambiental de Catanduva (Foto: Divulgação/Prefeitura Municipal de Catanduva)

O Zoológico Municipal Missina Palmeira Zancaner, em Catanduva, acolheu, na última terça-feira, 19, dois filhotes de coruja suindara. As aves, que têm cerca de dois meses, foram resgatadas pela Polícia Ambiental em uma usina desativada.Os animais, que receberam os nomes de Pérola e Martin, foram retirados de uma tubulação e, como os pais não estavam próximos, foram levados ao zoo. Eles permanecem na maternidade e recebem todo o cuidado das equipes.A bióloga Maria Célia Soler explica que as corujas passaram por uma avaliação assim que foram resgatadas. “São animais de hábitos noturnos, chegaram muito assustados, mas as condições da saúde deles é muito positiva, a reação à alimentação também. É um período de adaptação e para isso realizamos toda a mobilização para o cuidado dos novos moradores”, destaca.Como as aves são filhotes, não há condições para que elas retornem ao habitat natural, já que não aprenderam a caçar para garantir a própria sobrevivência. Assim como todos os animais que fazem parte do plantel do Zoológico Municipal, elas recebem alimentação duas vezes ao dia e carinho dos funcionários.A suindara tem como característica mais marcante a face branca e, se você reparar bem, o contorno é feito em forma de coração. Por se tratar de um animal que considera a limpeza fundamental, a higienização é feita com frequência. O ambiente também deve ser calmo, espaçoso e com pouca circulação de pessoas.Ave de hábitos noturnos, o viveiro deve trazer um esconderijo para o período diurno. Sua visão é apurada, permitindo que ela localize as presas até na completa escuridão. A audição também é outro ponto de destaque.Os ninhos da suindara são feitos em lugares altos, como torres de igrejas, por isso, a ave também é chamada de coruja da igreja ou da torre.*Com informações Diário da Região