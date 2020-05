De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, o rapaz era motociclista de aplicativo e estava indo sentido zona norte de São José do Rio Preto (SP)

publicado em 11/05/2020

Um motociclista de 26 anos morreu após sofrer um acidente na Rodovia Washington Luís, no trecho entre São José do Rio Preto (SP) e Mirassol (SP), na noite deste domingo (10).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, o rapaz era motociclista de aplicativo e estava indo no sentido zona norte de Rio Preto, quando teria batido na traseira de um caminhão.

O motorista do caminhão não se feriu e passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo. A vítima morreu no local.



*G1