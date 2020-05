Segundo a Coordenadoria de Saúde de Jaci, Frei Mário Lúcio tinha 54 anos e estava internado há um mês

publicado em 26/05/2020

No dia 9 de maio, o Frei Bruno morreu também por causa da Covid-19 (Foto: Imagem Ilustrativa)

A Coordenadoria Municipal de Saúde de Jaci (SP) confirmou na manhã desta terça-feira (26) a segunda morte por Covid-19 no município. A vítima, assim como a primeira morte, é um frei.Segundo a coordenadoria, o Frei Mário Lúcio, que pertencia a Fraternidade São Francisco na Providência de Deus de Jaci, morreu na noite desta segunda-feira (25) e foi enterrado na manhã desta terça-feira.De acordo com a prefeitura, ele tinha 54 anos, era diabético, cardiopata e estava internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP) há mais de um mês.Com a confirmação, Jaci tem 78 casos confirmados e dois óbitos.No dia 9 de maio, o Frei Bruno morreu também por causa da Covid-19. O nome dele era Paulo Fernando de Campos Meneses e integrava a Associação e Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus de Jaci.Frei Bruno foi diagnosticado com coronavírus em 23 de abril. No dia 27 ele foi transferido para o Hospital de Base, mas o estado de saúde piorou e ele precisou ir para a UTI, onde morreu no dia 9. Ele trabalhava na Casa do Cireneu, que atende moradores de rua em Rio Preto, e que foi registrado mais de 30 casos de coronavírus.*G1.com