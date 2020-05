De acordo com a corporação, mais de 200 pessoas estavam na plantação no bairro Vila Azul, em Rio Preto; GCM diz que o local ficou conhecido e atrai curiosos pela beleza das flores

publicado em 25/05/2020

(Foto: Arquivo Pessoal)

A Guarda Civil precisou ser acionada após retirar centenas de pessoas que se aglomeraram em uma plantação de girassóis, em São José do Rio Preto (SP), no fim de semana, contrariando o decreto estadual durante a pandemia.Segundo a corporação, mais de 200 pessoas foram encontradas na plantação no bairro Vila Azul quando a equipe chegou no local, que ficou conhecido na região e atrai curiosos pela beleza das flores.Contudo, os agentes acreditam que mais mil pessoas visitaram a propriedade, e cometeram os crimes de invasão de propriedade e furto, já que girassóis foram levados.Ainda de acordo com a Guarda Civil, as equipes foram até o local depois que pessoas que passaram pela plantação, tiraram fotos entre os girassóis e postaram em suas redes sociais, marcando a localização.*G1