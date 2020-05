Medida foi tomada após alunos apresentar dificuldades em acessar alguns dos programas usados para a transmissão do conteúdo letivo em audiovisual

publicado em 27/05/2020

Laboratório da Etec Professor Armando José Farinazzo, em Fernandópolis (Foto: Reprodução/Cidadão Net)

Desde que as aulas presenciais foram suspensas devido a pandemia do novo coronavírus, a Etec Professor Armando José Farinazzo, em Fernandópolis, retomou as atividades docentes no último dia 22 de abril, com aulas de forma remota, por meio da ferramenta Teams, desenvolvida pela Microsoft.O assessor de direção, Leandro Ulina explica que as aulas teóricas estão sendo administradas normalmente por meio de vídeos e que a maior dificuldade encontrada pelos alunos até agora tem sido durante as atividades práticas já que a maioria dos alunos não tem acesso às mesmas ferramentas usadas pelo sistema de transmissão de conteúdo em audiovisual.“Muitos não têm computadores que suportam CorelDraw, NetBeans, Delphi e Photoshop que são programas pesados. Eles não têm esses programas instalados na casa deles”, explicou.Leandro disse que para atender essa dificuldade encontrada pelos alunos, a Etec preparou laboratórios para que eles possam acompanhar as aulas de forma remota. Segundo ele, por meio dessa adequação, os alunos poderão acessar o conteúdo didático sem a necessidade de instalar programas no computador, podendo ser acessado inclusive, pelo celular conectado ao sinal de internet de fixa ou móvel.“A princípio, preparamos dois laboratórios e deixamos a disposição dos alunos de forma remota. É uma conexão de área de trabalho remota. Então, usando o celular ou notebook, eles conseguem fazer aula normal usando o programa Photoshop ou CorelDraw porque o programa estará rodando dentro da escola”, acrescentou.O processo foi idealizado pelo auxiliar docente, Paulo Fachin, sob orientação da coordenadora Josilene Franco. Com a adequação, o aluno pode utilizar o sistema no computador ou celular nas aulas práticas sem a necessidade dos programas“Dessa forma os alunos na verdade, estão utilizando o laboratório de informática sem estar no ambiente, na sua própria residência”, explicou Fachin.O período de suspensão foi decretado pelo Governo do Estado como antecipação do recesso para os alunos, antes previsto para os meses de abril, julho e outubro. Para, é muito importante que os alunos façam as aulas online, até o retorno das atividades educacionais presenciais previsto para o segundo semestre deste ano.“No ensino por acesso remoto, que se faz necessário neste momento, por causa da pandemia, é de suma importância que compreendamos que mais do que nunca todos os envolvidos têm uma gama enorme de responsabilidade. Os professores se esmeram em preparar o material e uma aula atrativa e aos alunos cabe a autodisciplina de acompanhar as aulas, fazer as tarefas, e mais que isso, é muito importante que falem com os seus professores sobre suas dúvidas ou dificuldades, pois os eles estão sempre atentos e à disposição dos alunos”, destacou a diretora, Valdete Magalhães.(Com Cidadão Net)Durante o recesso, a Etec continuou os trabalhos remotamente com reuniões de gestão, grupos de estudos e capacitações, tudo conforme orientações do Centro Paula Souza, mas, sempre levando em consideração, a necessidade de isolamento social para conter a propagação do vírus.Sobre o êxito no compartilhamento do conteúdo pedagógico por meio dos laboratórios, Valdete Magalhães destaca o suporte do Núcleo Regional Pedagógico do Centro Paula Souza sob a supervisão de Geraldo José Sant’Anna. Ela disse que esse apoio está sendo fundamental para que tais atividades fluam com muito sucesso, fazendo com que toda a equipe esteja bem alinhada e coesa.