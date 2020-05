No total, foram nove aparelhos, além de carregadores e fone de ouvido

publicado em 30/05/2020

(Foto: Reprodução/Portal do Mato Grosso)

Um agente penitenciário apreendeu, na manhã e na tarde desta sexta-feira, 30, aparelhos celulares e carregadores em dois alojamentos do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de Rio Preto. Dois boletins de ocorrências foram registrados num período de oito horas.Segundo informações do primeiro boletim, os objetos apreendidos em uma das alas da penitenciária e foram encontrados durante uma revista rotineira. Um aparelho celular foi encontrado ao lado de um preso, que estava dormindo. Depois da apreensão, foram encontrados mais cinco celulares, carregadores e fone de ouvido. O responsável não foi localizado.De acordo com o segundo boletim de ocorrência, o agente flagrou um preso utilizando um aparelho em uma ala. Numa segunda ala, outro preso foi encontrado com um aparelho. Um terceiro celular foi encontrado em uma janela do alojamento. Os aparelhos foram apreendidos e apresentados na Central de Flagrantes.*Diário da Região