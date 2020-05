O caso aconteceu na noite desta segunda-feira, 25, no bairro Jardim Nunes

publicado em 26/05/2020

(Foto: Imagem Ilustrativa)

Após reagir a um assalto, o proprietário de um serv-festas conseguiu deter o bandido e evitar que ele fugisse do local. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira, 25, no bairro Jardim Nunes.De acordo com as informações do boletim de ocorrência, a vítima de 33 anos é proprietária do local e contou que na noite desta segunda, dois homens invadiram o serv-festas, armados, e anunciaram o assalto. O dono entregou a quantia de R$ 342 e um celular.Um dos bandidos foi até o caixa para pegar mais dinheiro. Neste momento, ele e alguns clientes conseguiram deter o criminoso. O comparsa conseguiu fugir.Em depoimento, o suspeito afirmou que a arma era sua e não falou nada sobre o outro homem que estava também no assalto. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia.*Diário da Região