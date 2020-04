A AB Triângulo do Sol é responsável por 442 km de rodovias, incluindo a Washington Luís (SP-310) trecho de Rio Preto a São Carlos

publicado em 03/04/2020

São etiquetas eletrônicas, com isenção da taxa de adesão e da mensalidade por três meses (Foto: Divulgação/AB Triângulo do Sol)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãoAAB Triângulo do Sol, concessionária responsável por 442km, está movendo uma ação em benefício dos caminhoneiros, em razão do coronavírus, nos pedágios. Por meio de uma parceria com a ConectCar e Veloe, empresas responsáveis pelo serviço de pagamento automático de pedágios, a concessionária está oferecendo etiquetas eletrônicas aos caminhoneiros com isenção da taxa de adesão e da mensalidade por três meses.Segundo a assessoria de imprensa da Triângulo do Sol, após esse período mensal, os motoristas de caminhão deverão entrar em contato com as operadoras que prestaram os serviços, a fim de efetuarem o cancelamento da etiqueta ou a renovação do contrato para começarem a pagar pelo uso.A ação é voltada à prevenção e à contenção do coronavírus, já que essas etiquetas eletrônicas reduzem a interação entre os motoristas e os agentes que trabalham nos pedágios, além de contribuírem na economia de tempo no transporte de cargas serviço que, assim como o das concessionárias de rodovias, é considerado essencial no atual período da crise de pandemia do mundo.Para os caminhoneiros que querem adquirir o dispositivo, a distribuição acontece em duas praças de pedágio, em Araraquara na Rodovia Washington Luis (SP-310), km 282+400 e em Taiúva na Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326), km 357.Mais AçõesEm mais uma iniciativa voluntária em prol dos motoristas de caminhão, que estão nas rodovias para manter o Brasil abastecido durante a atual crise do coronavírus, a AB Triângulo do Sol, está distribuindo kits com alimentos e produtos de higiene.De acordo com a empresa, o transporte rodoviário de cargas é fundamental, principalmente neste tempo de crise e, por isso, tanto os caminhoneiros quanto os serviços prestados pelas concessionárias de rodovias foram categorizados como essenciais pelos órgãos governamentais. “A AB Triângulo do Sol tem consciência do seu papel de apoio a estes importantes profissionais”, concluiu.A entrega dos kits aos caminhoneiros ocorre durante todo o dia em quatro bases operacionais, das 19h30 às 21h30 nas áreas de descanso da Rodovia Washington Luis (SP-310). As bases operacionais estão localizadas em Ibaté, Taquaritinga, Catanduva e São José do Rio Preto e as áreas de descanso ficam em Araraquara e São José do Rio Preto.A concessionária afirma que os painéis eletrônicos instalados nas rodoviaspor meio de mensagens, estão anunciando aos que passam as disponibilidades dos kits. Além disso, durante toda a ação os viajantes recebem panfletos informativos sobre os cuidados para conter o coronavírus, eles podem aferir a temperatura corporal com os profissionais do serviço de resgate da concessionária e está também disponível o álcool em gel fora e dentro das cabines para a higienização dos motoristas e agentes de pedágio.Em VotuporangaNa noite de anteontem no município, um grupo de evangélicos em parceria com a Polícia Rodoviária Estadual, realizou a entrega de 67 marmitas aos motoristas de caminhão, de todo Brasil, que passaram em frente à unidade operacional da Polícia Rodoviária, na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320).Os policiais fizeram sinal de parada obrigatória aos caminhoneiros que passavam, para que fossem oferecidas as marmitas e entregues aos que aceitavam a solidariedade.