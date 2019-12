Paolla é moradora de Valentim Gentil e está internada em um hospital de São José do Rio Preto

publicado em 10/12/2019

Diante da situação, Paolla está internada em um hospital de São José do Rio Preto (Foto: Arquivo Pessoal)

Paolla de Vergilio Neris Rodrigues, 18 anos, moradora de Valentim Gentil, município localizado a 23 quilômetros de Fernandópolis, começou a sentir fortes dores na barriga e, ao procurar o médico, foi diagnosticada com tumor maligno no intestino. Após 15 dias de tratamento, houve uma piora do quadro e ela foi encaminhada para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Os rins da jovem paralisaram.Diante da situação, Paolla está internada em um hospital de São José do Rio Preto. A família possui mais filhos e, a mãe precisou sair do emprego para cuidar da filha, o que comprometeu ainda mais o orçamento.Uma “vaquinha virtual”, entre amigos e familiares, foi desenvolvida para angariar fundos que servirão de auxílio: https://abacashi.com/p/vaquinha-do-amor.Fonte: Região Noroeste