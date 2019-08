Evento, que será neste domingo, 25, na parte externa do centro de compras, é o ponto algo do evento 'Cidade Norte Sobre Rodas'

publicado em 24/08/2019

Cerca de 300 modelos de carros antigos estarão no encontro do Cidade Norte neste domingo, 25 (Foto: Reprodução)

Uma viagem no tempo por meio de carros que marcaram diferentes décadas do século passado. O Shopping Cidade Norte, de Rio Preto, promove, neste domingo, 25, um encontro de carros antigos, que reunirá cerca de 300 modelos de clubes de colecionadores da região. O encontro faz parte do evento "Cidade Norte Sobre Rodas", que ainda terá, neste sábado e domingo, 24 e 25, uma exposição de miniaturas com cerca de 4 mil itens, entre carros, aviões e trens de pequenas dimensões.O encontro de carros antigos será feito na área externa do centro de compras, que ganhará uma estrutura especial com praça de alimentação, espaço de descanso e lazer e palco. A programação terá início às 9h, seguindo até as 17h. Entre as atrações está o show da banda rio-pretense Blues Custom."É a primeira vez que fazemos um evento com área de alimentação na parte externa do Cidade Norte, valorizamos a nossa praça de alimentação, que preparou cardápios especiais para a ocasião, como a costela de chão", comenta o diretor de marketing Allexandre Silva.Ao longo deste mês, vários carros antigos ficaram em exposição na parte interna do Cidade Norte. O público pode conhecer, por exemplo, modelos como Opala, Ford T original de 1934, Puma e Caravan, além de uma Maverick avaliada em mais de R$ 200 mil. Também foram apresentados um carrinho Hot Weels e dois modelos de Caravan com selo oficial de originalidade.Fonte: Diário da Região