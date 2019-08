Região

Obras mudam o trânsito na região da Represa Municipal em Rio Preto

Obra de rotatória na Avenida Fernando Costa com a Antônio Tavarez Pereira Lima mudou o trânsito no local, além de manutenção no trecho da região da BR-153.

publicado em 10/08/2019

Trecho da Avenida Lino José de Seixas para entrar na Antônio Tavarez Pereira Lima está interditado — Foto: Reprodução/TV TEM



De acordo com a Secretaria de Trânsito, o motorista que vem pela Avenida Lino José de Seixas, que é a que margeia a Represa, não poderá mais entrar na Avenida Antônio Tavarez Pereira Lima. O trânsito estará liberado apenas para moradores e para o comércio.



“As obras deverão estar prontas em torno de 180 dias pelo menos, são várias intervenções, vai continuar ter passagem de veículos e cada dia vai ter uma interdição diferente. Para conseguir construir a rotatória”, afirma o secretário de Trânsito, Amaury Hernandes.A obra é a construção de uma rotatória de 8.360 metros quadrados que irá interligar as avenidas. A rotatória terá três pistas de rolamento e irá eliminar os semáforos e os cruzamentos nessas vias, facilitando o trânsito no local.



“É uma obra importante, uma rotatória de entrada e saída da cidade e tem um tráfego muito grande”, diz o secretário.Além da rotatória, a obra também terá o prolongamento da Rua 13 de maio, em frente a paróquia de Santo Antônio de Lisboa. Atualmente, a rua termina antes de passar na frente da igreja. A obra está orçada em R$ 3,8 milhões.



A Secretaria de Trânsito pede cautela e que o motorista saia mais cedo de casa para evitar transtornos, já que além desta obra, a região leste de Rio Preto passa por obras em um trecho na BR-153, perto da Represa.

