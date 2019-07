Com o choque, o motoqueiro foi ao solo e acabou sendo atropelado por um veiculo que seguia no mesmo sentido

Um motoqueiro, apenas identificado como Ronaldo Mendonça, de 37 anos, morreu na noite desta quarta-feira, dia 24, ao bater contra a traseira de um caminhão, com placas de São José do Rio Preto, na rodovia Euclides da Cunha, próximo ao Pontilhão do bairro Ubirajara em Fernandópolis.Segundo relato de populares, o motoqueiro pilotava uma moto CB 300 de cor vermelha, com placa de Fernandópolis, não conseguiu desviar do caminhão, que seguia no mesmo sentido, e acabou se chocando na ponta esquerda da traseira.Com o choque, o motoqueiro foi ao solo e acabou sendo atropelado por um veiculo que seguia no mesmo sentido. Um passageiro, que ainda não foi identificado se é homem ou mulher, teria sofrido fratura expostas nas duas pernas, sendo socorrido ao Pronto Socorro da Santa Casa de Fernandópolis.O corpo do motoqueiro ficou sobre uma das pistas de rolamento no sentido Fernandópolis/Meridiano e a moto totalmente destruída no canteiro central.A Polícia Militar Rodoviária acabou desviando o transito para a marginal Luiz Brambati até a retirada do corpo e pedaços da moto que ficou espalhada.O sepultamento de Ronaldo Mendonça ocorreu na manhã desta quinta-feira.Fonte: Região Noroeste