O supermercadista também esteve com a votuporanguense Gleidys Salvanha, diretora de Negócios – Varejo, na Google Brasil; APAS Show segue até esta quinta-feira

publicado em 08/05/2019

Renato Martins, e também do diretor regional José Luis Sanches (Foto:Comunicativa)

Mais de 470 empresários/gestores de supermercados da região de S. J. do Rio Preto participam até esta quinta-feira (9/5), em São Paulo, da APAS Show, a maior feira e congresso supermercadista do mundo. Eles estão acompanhados do vice-presidente da APAS – Associação Paulista de Supermercados, Renato Martins, e também do diretor regional José Luis Sanches. O evento é promovido pela entidade e aguardado pelos supermercadistas, por apresentar inovações e oportunidades de negócio, que impulsionam o setor.

Durante a feira, Renato Martins se encontrou com o presidente da Google Fábio Coelho e também com a votuporanguense Gleidys Salvanha, diretora de Negócios – Varejo, da Google Brasil. “Falar com pessoas que são referência em tecnologia é um dos grandes benefícios da APAS Show. Tive a oportunidade de conversar com eles, entre uma programação e outra, adquirindo ainda mais informações sobre o presente e o futuro dos supermercados”, destacou Martins.

APAS Show

A programação da APAS Show segue até esta quinta-feira (9/5), no Expo Center Norte, em São Paulo. Desde segunda-feira (6/5), a APAS Rio Preto, promoveu três caravanas que levaram cerca de 170 supermercadistas. Com o objetivo de implementar mais inovação e tecnologia, para gerar melhores para resultados do setor, este ano o tema do maior evento mundial do setor será “Super-Hack – Hackeando o Supermercado”.





A feira é considerada o maior encontro de empresários de alimentos, bebidas, higiene, limpeza, equipamentos e tecnologia para supermercados do mundo. “Nesses quatro dias, nossos associados têm a possibilidade de se reunir com os principais tomadores de decisão, além da oportunidade de fortalecer relações e trocar experiências”, pontuou José Luis Sanches, diretor da APAS Rio Preto.