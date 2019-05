38% da população já cadastraram a biometria; atendimento na cidade foi prorrogado para 19 de junho

publicado em 15/05/2019

Em Valentim Gentil cerca de 9.700 pessoas devem realizar o cadastramento (Foto: Reprodução)

Nesta terça-feira (14/05), o prefeito Adilson Segura recebeu no gabinete o chefe do cartório eleitoral, Robson Oliveira. O assunto abordado foi o plantão de atendimento para o cadastramento biométrico que está na cidade desde 06 de maio.

A biometria é obrigatória para as próximas eleições. Em Valentim Gentil cerca de 9.700 pessoas devem realizar o cadastramento. Até o momento, 38% já regularizaram a situação.

Para atender a demanda, o plantão de atendimento ficará na cidade até o dia 19 de junho, com horário de atendimento das 12h30 às 17h15. Para fazer o cadastramento é necessário que o eleitor agende horário na Câmara Municipal de Valentim Gentil.

No dia marcado, o eleitor deve levar um documento de identidade com foto, título de eleitor e comprovante de endereço. Quem não fizer o cadastramento, terá o título cancelado.

Além do cadastramento biométrico, é possível realizar também a emissão da primeira via do título de eleitor, regularização e transferência.