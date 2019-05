De acordo com a Polícia Rodoviária, quatro pessoas ficaram feridas; casal de idosos foi socorrido em estado grave ao Hospital Santa Casa de Votuporanga. Polícia Civil investiga causas da batida.

publicado em 24/05/2019

Carro caiu em ribanceira às margens de rodovia em Cardoso — Foto: Votuporanga Tudo/ Divulgação

Quatro pessoas ficaram feridas após se envolverem em um acidente com três veículos na rodovia Péricles Belini, em Cardoso (SP), na tarde desta quinta-feira (23). Um casal de idosos foi socorrido em estado grave.

De acordo com a Polícia Rodoviária, um ônibus, um carro e uma caminhonete trafegavam sentido Alvares Florence a Cardoso. Ao realizar uma ultrapassagem, o motorista da caminhonete bateu no carro e o jogou em cima do ônibus.

Com o impacto da colisão, o carro e a caminhonete rodaram na pista e caíram em um barranco localizado às margens da rodovia.

O ônibus, que transportava trabalhadores rurais, conseguiu estacionar normalmente no acostamento e ninguém se feriu.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados ao local do acidente.

Ainda de acordo com a corporação, um casal de idosos, que estava na caminhonete, foi socorrido em estado grave. No carro, duas pessoas sofreram ferimentos leves e a terceira não se machucou.

Todos os feridos foram encaminhados para o Hospital Santa Casa de Votuporanga. Ainda não há mais informações sobre o estado de saúde deles.

A Polícia Civil vai investigar as causas da batida.





Fonte. G1