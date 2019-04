O vereador de América de Campos, Luis Carlos Formagi, utilizou seu perfil em uma rede social para alegar que sofreu agressões físicas do chefe de gabinete do prefeito daquele município. Segundo o depoimento do parlamentar, o suspeito teria entrado em contato via telefone questionado sua localidade, que como está de folga, afirmou que estava em sua residência.

Conforme a publicação, o chefe de gabinete teria se deslocado até a casa do vereador e desferido vários socos e chutes em Luis, que alega não compreender o motivo da violência. De acordo com o vereador, o caso já foi encaminhado para a Justiça.

Confira o depoimento na íntegra:

“Boa noite, amigos, vou fazer um esclarecimento. Ontem a tarde recebi uma ligação do chefe de gabinete do prefeito perguntando onde estava, como era meu dia de folga, disse que estava em casa. Eu sem saber de nada quando ele chegou, começou me agredir, me desferindo vários socos e chutes. Esse moço ainda não entendeu que sou vereador e trabalho para esclarecer as coisas para a população. Vou continuar meu trabalho com Deus no comando e as devidas providências necessárias já estão sendo tomadas. Obrigada a todos vocês que me ligaram, mandaram mensagem no meu WhatsApp e no Messenger. Agora é esperar que a Justiça seja feita”.